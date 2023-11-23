Соколов Александр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Розов Пётр Петров
Мать: Анастасия Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
в 1846 году окончил Московскую духовную академию в степени кандидата
Образование
Неизвестно
обучался в приходском училище на содержании отца
Образование
По 1842
обучался в Ярославской духовной семинарии, которую окончил в степени студента
Образование
С 1842 по 1846
окончил Московскую духовную академию в степени кандидата
Смерть
Неизвестно