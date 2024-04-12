Лемцегова (Долбешкина) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемцегова (Долбешкина) Марина Ивановна

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долбешкин Иван Степанович

Мать: Долбешкина Арина Евдокимовна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Филимоновна

Отец ребёнка: Лемцегов Филимон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лемцегов Леонид Филимонович

Отец ребёнка: Лемцегов Филимон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Филимоновна

Отец ребёнка: Лемцегов Филимон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лемцегов Филимон

Смерть
Неизвестно
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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