Лемцегова (Долбешкина) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Филимоновна
Отец ребёнка: Лемцегов Филимон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лемцегов Леонид Филимонович
Отец ребёнка: Лемцегов Филимон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Филимоновна
Отец ребёнка: Лемцегов Филимон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лемцегов Филимон
Смерть
Неизвестно
Кривой Рог, Дніпропетровська область