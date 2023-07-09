Рейнгардт (Калапова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейнгардт (Калапова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калапов Владимир Николаевич

Мать: Калапова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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