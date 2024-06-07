Кресальный Феодосий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кресальный ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кресальный Филипп Феодосьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кресальный Поликарп Феодосьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Никулина (Кресальная) Ларентина Федотиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кресальный Феодосий Феодосьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Кресальная) Татьяна Федотиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно