Кондрухов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрухов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1927

Дата смерти

07.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1954

Сын: Кондрухов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Кондрухова Надежда Михайловна

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Смерть
07.11.1969
Хоэ, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
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