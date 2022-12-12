Кондрухов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1927
Дата смерти07.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1954
Сын: Кондрухов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Кондрухова Надежда Михайловна
Холмск, Холмский, Сахалинская область
Смерть
07.11.1969
Хоэ, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область