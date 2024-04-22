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(Каткова) Домна Ивановна
(Каткова) Домна Ивановна
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Древо
Место рождения
Подлесная Дьяча
, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения
1879
Дата смерти
1921
Пол
Женский
Отец
Катков Иван Дмитриевич
1852 г.р.
Мать
Каткова (Кальянова) Екатерина Матвеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Катков Иван Дмитриевич
Мать:
Каткова Екатерина Матвеевна
Подлесная Дьяча
, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1921
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