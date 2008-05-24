Стафеев Анатолий Николаевич
Место рожденияс.Будки
Дата рождения25.12.1947
Дата смерти24.05.2008
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1947
Отец: Стафеев Николай
Мать: Стафеева Маргарита
с.Будки
Рождение ребёнка
06.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.05.2008
Похороны
Неизвестно
Северное