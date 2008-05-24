Стафеев Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеев Анатолий Николаевич

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Место рождения

с.Будки

Дата рождения

25.12.1947

Дата смерти

24.05.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1947

Отец: Стафеев Николай

Мать: Стафеева Маргарита

с.Будки
Рождение ребёнка
06.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.05.2008
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Северное
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