Прошляков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения12.04.1901
Дата смерти31.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1929
Дочь: Куйбышева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Прошлякова Юлия Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
работал товароведом, но никакого образования не имел. Его отца, уроженца Сапожка, выселили по ст. 58,лишив скобяной лавки и дома, выгнав на улицу ни с чем. Его многочисленным детям в связи с этой ста... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1995
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость