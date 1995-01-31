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Прошляков Иван Иванович

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Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.04.1901

Дата смерти

31.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.06.1929

Дочь: Куйбышева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Прошлякова Юлия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
работал товароведом, но никакого образования не имел. Его отца, уроженца Сапожка, выселили по ст. 58,лишив скобяной лавки и дома, выгнав на улицу ни с чем. Его многочисленным детям в связи с этой ста... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прошлякова Юлия Дмитриевна

Смерть
31.01.1995
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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