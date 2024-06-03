Стуков Ефим Лукин 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтуков Ефим Лукин

Стуков Ефим Лукин

Место рождения

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1763 г.р.

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Стукова Агафья Никитична

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стукова Вера Федоровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Стуков Егор Ефимович

Мать ребёнка: Стукова Вера Федоровна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Стуков Яков Ефимович

Мать ребёнка: Стукова Вера Федоровна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Стуков Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Стукова Вера Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.