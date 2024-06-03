Стуков Ефим Лукин
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Стукова Агафья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стукова Вера Федоровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Стуков Егор Ефимович
Мать ребёнка: Стукова Вера Федоровна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Стуков Яков Ефимович
Мать ребёнка: Стукова Вера Федоровна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Стукова Вера Федоровна
Смерть
Неизвестно