Зайцева (Михайлова) Алла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Михайлова) Алла Ивановна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

24.04.1935

Дата смерти

10.04.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
06.05.1961

Дочь: Зайцева Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Зайцев Валерий Васильевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Валерий Васильевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
10.04.2004
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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