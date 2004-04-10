Зайцева (Михайлова) Алла Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.04.1935
Дата смерти10.04.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1961
Дочь: Зайцева Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Зайцев Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
02.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Валерий Васильевич
Смерть
10.04.2004