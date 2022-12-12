Зотова (Молярова) Дарья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Молярова) Дарья Стефанова

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Место рождения

Мячково, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Моляров Стефан

Мать: не указана

Мячково, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
18.01.1887 ст.

Муж: Зотов Григорий Сампсоновъ

Ачкасово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.06.1896 ст.

Сын: Зотовъ Андрей Григорьевъ

Отец ребёнка: Зотов Григорий Сампсоновъ

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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