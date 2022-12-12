Зотова (Молярова) Дарья Стефанова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Моляров Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1887 ст.
Ачкасово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Зотов Григорий Сампсоновъ
Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно