Наумова (Федотова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Федотова) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Алексей Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Николай

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Наумова) Вера

Отец ребёнка: Наумов Николай

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Наумова) Мария

Отец ребёнка: Наумов Николай

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Наумова) Антонина

Отец ребёнка: Наумов Николай

Смерть
Неизвестно

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