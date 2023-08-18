Наумова (Федотова) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотов Алексей Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Николай
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Наумова) Вера
Отец ребёнка: Наумов Николай
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Наумова) Мария
Отец ребёнка: Наумов Николай
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Наумова) Антонина
Отец ребёнка: Наумов Николай
Смерть
Неизвестно