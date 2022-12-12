Шапошников Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения12.05.1900
Дата смерти14.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900
Место жительства
С 1922
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1942
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.09.1943
Юго-Западный фронт