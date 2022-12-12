Шапошников Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошников Михаил Иванович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

12.05.1900

Дата смерти

14.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1900
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1922
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1942
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.09.1943
Юго-Западный фронт
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