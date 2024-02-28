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Пономаренко Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.11.1831

Жена: Пономаренко Ефимия Потаповна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SRT-V?cc=4133834
Рождение ребёнка
23.11.1848

Сын: Пономаренко Меркурий Яковлевич

Мать ребёнка: Пономаренко Ефимия Потаповна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYT-T?cc=4133834
Смерть
Неизвестно
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