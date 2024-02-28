Пономаренко Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.11.1831
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SRT-V?cc=4133834
Рождение ребёнка
23.11.1848
Сын: Пономаренко Меркурий Яковлевич
Мать ребёнка: Пономаренко Ефимия Потаповна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYT-T?cc=4133834
Смерть
Неизвестно