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Вшивцев Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Вшивцев Михаил Андреевич

Мать: Вшивцева Матрена Матвеева

Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Афонасий Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Вшивцев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Яковлева

Сагадаковское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Гаврил Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Яковлева

Сагадаковское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Сын: Вшивцев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Яковлева

Сагадаковское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Вшивцев Антон Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Яковлева

Сагадаковское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Наталья Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Сагадаковское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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