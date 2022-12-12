Вшивцев Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Рождение ребёнка
1746
Сын: Вшивцев Афонасий Васильевич
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Вшивцев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Вшивцев Гаврил Васильевич
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Вшивцев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763