Худайбердина (Жамалетдинова) Файля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Худайбердин Зиннят
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.