Ледовских Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледовских Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ледовских Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Ледовских (Павлюченко) Галина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ледовских Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Ледовских (Павлюченко) Галина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ледовских (Павлюченко) Галина Леонидовна

Смерть
Неизвестно

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