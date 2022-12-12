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Фаддиев Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Фаддиев Иван Павлович

Мать: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Фаддиев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Фаддиева Агрепина Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Фаддиева Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Фаддиева Глафиза(?) Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Фаддиев Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Фаддиева Наталья(?) Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
102,103
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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