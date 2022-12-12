Фаддиев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Фаддиев Иван Павлович
Мать: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Фаддиев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Фаддиева Агрепина Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Фаддиева Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Фаддиева Глафиза(?) Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Фаддиев Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Фаддиева Наталья(?) Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
102,103
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область