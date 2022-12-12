Бурикова Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурикова Надежда Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Буриков Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Буриков Андрей Андриянович

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Буриков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Буриков Андрей Андриянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буриков Андрей Андриянович

Смерть
Неизвестно
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