Бурикова Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Буриков Андрей Андриянович
Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Буриков Андрей Андриянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно