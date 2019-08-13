Кузнецова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Джадан Сергей Леонидович

Мать: Джадан Елена Глебовна

Рождение ребёнка
13.08.2019

Сын: Кузнецов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.02.2022

Дочь: Кузнецова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей Алексеевич

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