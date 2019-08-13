Кузнецова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Джадан Сергей Леонидович
Мать: Джадан Елена Глебовна
Рождение ребёнка
13.08.2019
Сын: Кузнецов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
11.02.2022
Дочь: Кузнецова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно