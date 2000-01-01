Ходырева Афанасья Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Афанасья Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1869 ст.

Сын: Ходырев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Ходырев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1877 ст.

Дочь: Марфида Матвеевна

Отец ребёнка: Ходырев Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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