Хенох (Рудашевская) Мария (Малка) Фишелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хенох (Рудашевская) Мария (Малка) Фишелевна

Место рождения

Вильнюс, Литва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудашевский Фишель

Мать: Рудашевская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хенох Грирогий (Гирш) Львович

Рождение ребёнка
14.09.1916

Сын: Хенох Рафаил

Отец ребёнка: Хенох Грирогий (Гирш) Львович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Хенох Лев Григорьевич

Отец ребёнка: Хенох Грирогий (Гирш) Львович

Смерть
1953

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