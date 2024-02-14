Хенох (Рудашевская) Мария (Малка) Фишелевна
Место рожденияВильнюс, Литва
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудашевский Фишель
Мать: Рудашевская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1916
Сын: Хенох Рафаил
Отец ребёнка: Хенох Грирогий (Гирш) Львович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Хенох Грирогий (Гирш) Львович
Смерть
1953