Журавлёва (Тужилкова) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва (Тужилкова) Зоя Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Тужилков Алексей

Мать: Тужилкова Евдокия

Рождение ребёнка
07.03.1958

Сын: Журавлёв Алексей Борисович

Отец ребёнка: Журавлёв Борис Борисович

Двуполяны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будилова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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