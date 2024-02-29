Журавлёва (Тужилкова) Зоя Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Тужилков Алексей
Мать: Тужилкова Евдокия
Рождение ребёнка
07.03.1958
Сын: Журавлёв Алексей Борисович
Отец ребёнка: Журавлёв Борис Борисович
Двуполяны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будилова Татьяна Викторовна
Смерть
Неизвестно