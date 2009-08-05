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Перепелкина Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1930

Дата смерти

05.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1930

Отец: Бокарев Василий

Мать: Бокарева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокарев Николай

Рождение ребёнка
13.11.1956

Сын: Бокарев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Бокарев Николай

Рождение ребёнка
02.05.1967

Сын: Перепелкин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Перепелкин Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
05.07.1968

Дочь: Петрова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Перепелкин Анатолий Сергеевич

Смерть
05.08.2009

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