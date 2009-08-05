Перепелкина Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1930
Дата смерти05.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1930
Отец: Бокарев Василий
Мать: Бокарева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бокарев Николай
Рождение ребёнка
13.11.1956
Сын: Бокарев Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Бокарев Николай
Рождение ребёнка
02.05.1967
Сын: Перепелкин Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Перепелкин Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
05.07.1968
Дочь: Петрова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Перепелкин Анатолий Сергеевич
Смерть
05.08.2009