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Савельев Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1967

Дата смерти

20.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1967

Отец: Кулебин Владимир

Мать: Маленкова Галина Петровна

Бракосочетание
19.03.1988

Жена: Савельева Ирина Николаевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.01.1989

Сын: Савельев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Савельева Ирина Николаевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.07.1992

Дочь: Головкова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Савельева Ирина Николаевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
20.04.2008
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