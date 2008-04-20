Савельев Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1967
Дата смерти20.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1967
Отец: Кулебин Владимир
Бракосочетание
19.03.1988
Рождение ребёнка
08.01.1989
Сын: Савельев Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Савельева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
29.07.1992
Дочь: Головкова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Савельева Ирина Николаевна
Смерть
20.04.2008