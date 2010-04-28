Чирина (Суворова) Лидия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1949
Дата смерти28.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1949
Отец: Суворов Дмитрий Григорьевич
Мать: Суворов Мария
Рождение ребёнка
20.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1977
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
28.04.2010