Чирина (Суворова) Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирина (Суворова) Лидия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1949

Дата смерти

28.04.2010

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1949

Отец: Суворов Дмитрий Григорьевич

Мать: Суворов Мария

Рождение ребёнка
20.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1977

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.04.2010
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