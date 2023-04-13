Veski (Krigoltoi) Juula — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Veski (Krigoltoi) Juula

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1866

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ida-Virumaa
Рождение ребёнка
29.01.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1920
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