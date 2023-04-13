Veski (Krigoltoi) Juula
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1866
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1892
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ida-Virumaa
Рождение ребёнка
29.01.1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1920