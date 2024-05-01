Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Шадрухин Федор Фотеевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шадрухин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Шадрухин Федор Фотеевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Шадрухин Федор Фотеевич
Чинеево, Курганская область, Россия