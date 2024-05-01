Ульяна 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Шадрухин Ефим Федорович

Отец ребёнка: Шадрухин Федор Фотеевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Шадрухин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Шадрухин Федор Фотеевич

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шадрухин Яков Федорович

Отец ребёнка: Шадрухин Федор Фотеевич

Чинеево, Курганская область, Россия

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