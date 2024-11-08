Ташлыков Василий Михайлович 25.12.1862 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ташлыков Василий Михайлович

Место рождения

Косая, Верхотурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

25.12.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1862 ст.

Отец: Ташлыков Михаил Филимонович

Мать: Ташлыкова (Лоскутова) Евдокия Михайловна

Косая, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташлыкова Агриппина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташлыкова Елизавета Феодитовна

Рождение ребёнка
?.11.1897 ст.

Дочь: Ташлакова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Ташлыкова Агриппина Григорьевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1900 ст.

Сын: Ташлаков Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Ташлыкова Елизавета Феодитовна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1903 ст.

Сын: Ташлаков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Ташлыкова Елизавета Феодитовна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Ташлаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ташлыкова Елизавета Феодитовна

Рождение ребёнка
03.05.1906 ст.

Дочь: Ташлакова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Ташлыкова Елизавета Феодитовна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1906 ст.

Сын: Ташлаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ташлыкова Елизавета Феодитовна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.

Сын: Ташлаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ташлыкова Елизавета Феодитовна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1909 ст.

Дочь: Ташлакова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Ташлыкова Елизавета Феодитовна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1912 ст.

Дочь: Ташлакова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Ташлыкова Елизавета Феодитовна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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