Ташлыков Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.12.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1862 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1897 ст.
Дочь: Ташлакова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Ташлыкова Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
16.02.1900 ст.
Сын: Ташлаков Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Ташлыкова Елизавета Феодитовна
Рождение ребёнка
06.03.1903 ст.
Сын: Ташлаков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Ташлыкова Елизавета Феодитовна
Рождение ребёнка
1904 ст.
Рождение ребёнка
03.05.1906 ст.
Дочь: Ташлакова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Ташлыкова Елизавета Феодитовна
Рождение ребёнка
03.05.1906 ст.
Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.
Рождение ребёнка
21.05.1909 ст.
Дочь: Ташлакова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Ташлыкова Елизавета Феодитовна
Рождение ребёнка
17.02.1912 ст.
Дочь: Ташлакова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Ташлыкова Елизавета Феодитовна
Смерть
Неизвестно