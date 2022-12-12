Батицкий Павел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батицкий Павел Фёдорович

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Место рождения

г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии

Дата рождения

27.06.1910

Дата смерти

17.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1910
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1931
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1939
Китай
Место жительства
С 1940
г. Каунас, Литовская ССР
Место жительства
С 1946
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1950
КНР
Смерть
17.02.1984
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1984
Москва, город федерального значения Москва
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