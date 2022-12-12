Батицкий Павел Фёдорович
Место рожденияг. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Дата рождения27.06.1910
Дата смерти17.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1910
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1931
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1935
Место жительства
С 1939
Китай
Место жительства
С 1940
г. Каунас, Литовская ССР
Место жительства
С 1946
Место жительства
С 1950
КНР
Смерть
17.02.1984
Место жительства
По 1984