Конопелько Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конопелько Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конопелько Иван Семенович

Мать: Конопелько Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
27.09.1958

Сын: Шаппо Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Шаппо Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаппо Нина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаппо Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаппо Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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