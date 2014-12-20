Конопелько Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1958
Сын: Шаппо Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Шаппо Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаппо Нина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаппо Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно