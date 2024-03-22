Териховский Пётр Устинович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Териховский Устин
Бракосочетание
15.10.1906 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Териховская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Териховская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.
Сын: Тереховский Василий Петрович
Мать ребёнка: Териховская Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно