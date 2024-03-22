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Териховский Пётр Устинович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Териховский Устин

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
15.10.1906 ст.

Жена: Териховская Мария Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Териховская Мария Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Териховская Мария Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.

Сын: Тереховский Василий Петрович

Мать ребёнка: Териховская Мария Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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