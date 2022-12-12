Витценко (Старостина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиОколо ?.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1917
Сын: Витценко Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Витценко Геннадий Степанович
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.01.1980
Москва, город федерального значения Москва