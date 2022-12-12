Витценко (Старостина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витценко (Старостина) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Около ?.01.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1917 г.р.

Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1917

Сын: Витценко Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Витценко Геннадий Степанович

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витценко Геннадий Степанович

Смерть
Около ?.01.1980
Москва, город федерального значения Москва
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