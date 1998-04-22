Микшина (Жмакина) Зинаида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1927
Дата смерти22.04.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1950
Рождение ребёнка
19.10.1953
Сын: Микшин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Микшин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
19.04.1956
Рождение ребёнка
22.03.1958
Рождение ребёнка
12.09.1960
Смерть
22.04.1998
Похороны
Неизвестно
Мордовия, Инсарский район, д. Кульмеж