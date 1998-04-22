Микшина (Жмакина) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микшина (Жмакина) Зинаида Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1927

Дата смерти

22.04.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1953 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Микшин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
19.10.1953

Сын: Микшин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Микшин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
19.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Микшин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
22.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Микшин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
12.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Микшин Василий Матвеевич

Смерть
22.04.1998
Похороны
Неизвестно
Мордовия, Инсарский район, д. Кульмеж
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