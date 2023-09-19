Степанов Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1971

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1944 г.р.

Жена

1970 г.р.

Дети

1998 г.р.
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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1971

Отец: Степанов Степан Афанасьевич

Мать: Скутина (Степанова) Раиса Залмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Степанова) Евгения

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1998

Дочь: (Степанова) София Андреевна

Мать ребёнка: (Степанова) Евгения

Рождение ребёнка
14.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Степанова) Евгения

Рождение ребёнка
08.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Степанова) Евгения

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