Степанов Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Степанова) Евгения
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1998
Дочь: (Степанова) София Андреевна
Мать ребёнка: (Степанова) Евгения
Рождение ребёнка
14.02.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Степанова) Евгения
Рождение ребёнка
08.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Степанова) Евгения