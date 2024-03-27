Боксер Велвель Вульфович
Место рожденияЗабайкальской обл. Селенгинскаго уез. Посольской волости Шигаевскаго села
Дата рождения?.01.1890
Дата смерти1942
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1864
Сын: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич
Мать ребёнка: Боксер Шейна-Хая Нохимовна
Рождение
?.01.1890
Отец: Боксер Вульф
Забайкальской обл. Селенгинскаго уез. Посольской волости Шигаевскаго села
Бракосочетание
15.06.1915
Irkutsk, Gorod Irkutsk, Irkutsk Oblast, Russia
Супруг(-а): Шейна-Хая Нохимовна Боксер (Бибельникова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боксер Шейна-Хая Нохимовна
Забайкальской обл. Селенгинскаго уез. Посольской волости Шигаевскаго села
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боксер Мордух (Матвей) Велвелевич
Мать ребёнка: Боксер Шейна-Хая Нохимовна
Забайкальской обл. Селенгинскаго уез. Посольской волости Шигаевскаго села
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боксер Шейна-Хая Нохимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егер Фрада Велвелевна
Мать ребёнка: Боксер Шейна-Хая Нохимовна
Смерть
1942