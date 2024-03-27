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Боксер Велвель Вульфович

Место рождения

Забайкальской обл. Селенгинскаго уез. Посольской волости Шигаевскаго села

Дата рождения

?.01.1890

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1864

Сын: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Мать ребёнка: Боксер Шейна-Хая Нохимовна

Рождение
?.01.1890

Отец: Боксер Вульф

Мать: не указана

Забайкальской обл. Селенгинскаго уез. Посольской волости Шигаевскаго села
Бракосочетание
15.06.1915

Жена: Боксер Шейна-Хая Нохимовна

Irkutsk, Gorod Irkutsk, Irkutsk Oblast, Russia
Супруг(-а): Шейна-Хая Нохимовна Боксер (Бибельникова)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Исай Велвелевич

Мать ребёнка: Боксер Шейна-Хая Нохимовна

Забайкальской обл. Селенгинскаго уез. Посольской волости Шигаевскаго села
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Мордух (Матвей) Велвелевич

Мать ребёнка: Боксер Шейна-Хая Нохимовна

Забайкальской обл. Селенгинскаго уез. Посольской волости Шигаевскаго села
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Ион Велвелевич

Мать ребёнка: Боксер Шейна-Хая Нохимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егер Фрада Велвелевна

Мать ребёнка: Боксер Шейна-Хая Нохимовна

Смерть
1942
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