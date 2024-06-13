Парфен Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 13 лет. Проживал с братьями Иваном и Матвеем Ивановыми.
Бракосочетание
21.02.1742 ст.
Жена: Пелагея Андреева
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Первым браком.
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 26 лет.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 29 лет.
Рождение ребёнка
12.06.1746 ст.
Сын: Ануфрий Парфенов
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 31 год. Подсоседник Ивана Иванова. Также в доме проживал его родной брат Матвей Иванов с семьей.
Смерть
Неизвестно