Парфен Иванов Около 1729 — найти родственников по фамилии на Familio
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Парфен Иванов

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 13 лет. Проживал с братьями Иваном и Матвеем Ивановыми.
Бракосочетание
21.02.1742 ст.

Жена: Пелагея Андреева

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Первым браком.
Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 26 лет.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 29 лет.
Рождение ребёнка
12.06.1746 ст.

Сын: Ануфрий Парфенов

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 31 год. Подсоседник Ивана Иванова. Также в доме проживал его родной брат Матвей Иванов с семьей.
Смерть
Неизвестно

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