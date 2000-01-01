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Путятин Иван Степанович

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Место рождения

Новосибирская обл., Мошковский р-н, д. Аплаксино

Дата рождения

02.06.1921

Дата смерти

11.12.1984

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1921

Отец: Путятин Степан Кузьмич

Мать: Путятина Мария Ивановна

Новосибирская обл., Мошковский р-н, д. Аплаксино
Рождение ребёнка
Около 17.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Путятина Екатерина Дмитриевна

село Оплаксино, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путятин Виктор

Мать ребёнка: Путятина Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Путятина Екатерина Дмитриевна

Смерть
11.12.1984
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