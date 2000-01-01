Путятин Иван Степанович
Место рожденияНовосибирская обл., Мошковский р-н, д. Аплаксино
Дата рождения02.06.1921
Дата смерти11.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1921
Отец: Путятин Степан Кузьмич
Мать: Путятина Мария Ивановна
Новосибирская обл., Мошковский р-н, д. Аплаксино
Рождение ребёнка
Около 17.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Путятина Екатерина Дмитриевна
село Оплаксино, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путятин Виктор
Мать ребёнка: Путятина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Путятина Екатерина Дмитриевна
Смерть
11.12.1984