Гулис (Чижик) Надежда Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулис (Чижик) Надежда Игнатьевна

Место рождения

Веснино, Логойский район, Минская область

Дата рождения

01.05.1925

Дата смерти

?.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925

Отец: Чижик Игнатий

Мать: Чижик Мария

Веснино, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.08.1951

Сын: Гулис Леонид Федорович

Отец ребёнка: Гулис Федор Гаврилович

Логойск, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гулис Светлана Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулис Александр Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулис Владимир Федорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.12.2008
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