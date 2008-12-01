Гулис (Чижик) Надежда Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1925
Дата смерти?.12.2008
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925
Отец: Чижик Игнатий
Мать: Чижик Мария
Рождение ребёнка
06.08.1951
Отец ребёнка: Гулис Федор Гаврилович
Логойск, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гулис Светлана Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулис Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
?.12.2008