Батракова - Крылова Непонятно С Первой Фамилией Просковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батракова - Крылова Непонятно С Первой Фамилией Просковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1903

Дата смерти

07.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1903

Отец: не указан

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Крылов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Крылов Федор

Рождение ребёнка
26.11.1924

Дочь: Ломаева Крылова Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Крылов Федор

Рождение ребёнка
30.07.1946

Дочь: Безверхова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Крылов Федор

Смерть
07.01.?

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