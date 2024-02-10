Батракова - Крылова Непонятно С Первой Фамилией Просковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1903
Дата смерти07.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1903
Отец: не указан
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Крылов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Крылов Федор
Рождение ребёнка
26.11.1924
Дочь: Ломаева Крылова Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Крылов Федор
Рождение ребёнка
30.07.1946
Дочь: Безверхова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Крылов Федор
Смерть
07.01.?