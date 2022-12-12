Драмшева (Осташкевич) Петрунеля Флориановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти12.07.1964
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
09.01.1924
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
08.03.1925
Дочь: Сотченко Ленения Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1936
Сын: Драмшев Владимир Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Старые Дороги, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташкевич Эдуард Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Могилев, Могилёвская область
Смерть
12.07.1964