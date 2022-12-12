Драмшева (Осташкевич) Петрунеля Флориановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драмшева (Осташкевич) Петрунеля Флориановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

12.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Осташкевич Флориан Григорьевич

Мать: Осташкевич Виктория Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1924

Сын: Драмшев Генрих Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
08.03.1925

Дочь: Сотченко Ленения Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1936

Сын: Драмшев Владимир Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старые Дороги, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Эдуард Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Могилев, Могилёвская область
Смерть
12.07.1964
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