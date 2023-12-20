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Милосердов Константин Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Милосердов Семен Яковлев

Мать: Милосердова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милосердова Марфа Васильева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Милосердов Василий Константинов

Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1838

Сын: Милосердов Степан Константинов

Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Милосердова) Домна Константинова

Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Милосердова) Матрена Константинова

Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Милосердова) Агафья Константинова

Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Милосердова) Авдотья Константинова

Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Милосердова) Марфа Константинова

Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева

Смерть
Неизвестно

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