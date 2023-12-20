Милосердов Константин Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Милосердов Семен Яковлев
Мать: Милосердова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836
Сын: Милосердов Василий Константинов
Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Милосердов Степан Константинов
Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Милосердова) Домна Константинова
Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Милосердова) Матрена Константинова
Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Милосердова) Агафья Константинова
Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Милосердова) Авдотья Константинова
Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Милосердова) Марфа Константинова
Мать ребёнка: Милосердова Марфа Васильева
Смерть
Неизвестно