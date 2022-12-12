Маркова (?) Евдокия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (?) Евдокия Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1843 ст.

Сын: Марков Прохор Денисович

Отец ребёнка: Марков Денис Романович

Рождение ребёнка
18.11.1844 ст.

Сын: Марков Меркурий Денисович

Отец ребёнка: Марков Денис Романович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агрипина Денисовна

Отец ребёнка: Марков Денис Романович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Денис Романович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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