Маркова (?) Евдокия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1843 ст.
Отец ребёнка: Марков Денис Романович
Рождение ребёнка
18.11.1844 ст.
Сын: Марков Меркурий Денисович
Отец ребёнка: Марков Денис Романович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агрипина Денисовна
Отец ребёнка: Марков Денис Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850