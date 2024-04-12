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Володина Мария Максимовна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.09.1846

Дочь: Надежда Мартыновна

Отец ребёнка: Володин Мартын Егорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Володин Михаил Мартынович

Отец ребёнка: Володин Мартын Егорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Володин Илья Мартынович

Отец ребёнка: Володин Мартын Егорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Мартын Егорович

Смерть
Неизвестно
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