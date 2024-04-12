Володина Мария Максимовна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
25.09.1846
Дочь: Надежда Мартыновна
Отец ребёнка: Володин Мартын Егорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Володин Михаил Мартынович
Отец ребёнка: Володин Мартын Егорович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Володин Мартын Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно