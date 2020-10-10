Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1893

Дочь: Бойкова Домникия Григорьевна

Отец ребёнка: Гапонов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гапонов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Гапонов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гапонов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Гапонов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Гапонов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Гапонов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапонов Григорий

Смерть
Неизвестно
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