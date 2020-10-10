Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1893
Дочь: Бойкова Домникия Григорьевна
Отец ребёнка: Гапонов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гапонов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Гапонов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гапонов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Гапонов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Гапонов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Гапонов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гапонов Григорий
Смерть
Неизвестно