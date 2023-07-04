Рогова Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блудова (Рогова) Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.01.1976
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.11.1980
Дочь: Рябых (Рогова) Марина Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.1984
Дочь: Рогова Лена Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.06.1986
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.05.1991
Дочь: Шарлаимова (Рогова) Юлия Владимировна
Отец ребёнка: не указан