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Рогова Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1954

Отец: Рогов Николай Григорьевич

Мать: Рогова (Ленькова) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блудова (Рогова) Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
11.01.1976

Сын: Рогов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.11.1980

Дочь: Рябых (Рогова) Марина Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
05.10.1984

Дочь: Рогова Лена Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.06.1986

Сын: Рогов Максим Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.05.1991

Дочь: Шарлаимова (Рогова) Юлия Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

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