Мисник Григорий 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мисник Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мисник (Шауро) Елена

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Мисник) Мария

Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Мисник) Ольга

Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена

Рождение ребёнка
1937

Сын: Мисник Дмитрий

Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена

д. Козлы
Рождение ребёнка
10.03.1938

Сын: Мисник Николай

Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена

д. Козлы
Рождение ребёнка
17.05.1944

Сын: Мисник Пётр

Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена

д. Козлы
Рождение ребёнка
29.07.1949

Сын: Мисник Владимир

Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена

д. Козлы
Рождение ребёнка
10.08.1953

Дочь: Федотова (Мисник) Тамара

Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена

д. Козлы
Рождение ребёнка
12.07.1955

Дочь: Петух (Мисник) Лариса

Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена

д. Козлы
Смерть
1985
д. Козлы
Похороны
Неизвестно
д. Козлы

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