Мисник Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мисник (Шауро) Елена
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Мисник) Мария
Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Мисник) Ольга
Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мисник Дмитрий
Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена
д. Козлы
Рождение ребёнка
10.03.1938
Сын: Мисник Николай
Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена
д. Козлы
Рождение ребёнка
17.05.1944
Сын: Мисник Пётр
Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена
д. Козлы
Рождение ребёнка
29.07.1949
Сын: Мисник Владимир
Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена
д. Козлы
Рождение ребёнка
10.08.1953
Дочь: Федотова (Мисник) Тамара
Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена
д. Козлы
Рождение ребёнка
12.07.1955
Дочь: Петух (Мисник) Лариса
Мать ребёнка: Мисник (Шауро) Елена
д. Козлы
Смерть
1985
д. Козлы
Похороны
Неизвестно
д. Козлы