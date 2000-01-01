Сен-Ло (Saint-Lo) Мари Элизабет (Maria Elisabetha)
Место рожденияСелеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения15.08.1649
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1649
Отец: Сен-Ло Жан
Мать: Фогт Анна Маргарета
Селеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
15.08.1649
Селеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
21.07.1671
Муж: Мерон Бернар
Селеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерон Мари Катрин
Отец ребёнка: Мерон Бернар
Смерть
Неизвестно