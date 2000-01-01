Сен-Ло (Saint-Lo) Мари Элизабет (Maria Elisabetha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сен-Ло (Saint-Lo) Мари Элизабет (Maria Elisabetha)

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Место рождения

Селеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

15.08.1649

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1649

Отец: Сен-Ло Жан

Мать: Фогт Анна Маргарета

Селеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
15.08.1649
Селеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
21.07.1671

Муж: Мерон Бернар

Селеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерон Мари Катрин

Отец ребёнка: Мерон Бернар

Смерть
Неизвестно
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