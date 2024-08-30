Ступина-Воробьева (Шишкина) Анна Аврамиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина-Воробьева (Шишкина) Анна Аврамиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1896

Муж: Ступин-Воробьев Василий Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.04.1902

Дочь: (Ступина-Воробьева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Василий Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.11.1904

Дочь: (Ступина-Воробьева) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Василий Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Ступин-Воробьев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Василий Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1913

Сын: Ступин-Воробьев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Василий Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.11.1918

Сын: Ступин-Воробьев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Василий Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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