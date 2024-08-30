Ступина-Воробьева (Шишкина) Анна Аврамиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1896
Рождение ребёнка
07.04.1902
Дочь: (Ступина-Воробьева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Василий Петрович
Рождение ребёнка
14.11.1904
Дочь: (Ступина-Воробьева) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Василий Петрович
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Ступин-Воробьев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Василий Петрович
Рождение ребёнка
08.11.1913
Сын: Ступин-Воробьев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Василий Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1918
Сын: Ступин-Воробьев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Василий Петрович