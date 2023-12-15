Сакович (Метелкина) Терезия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Сакович Семён
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Сакович Степан Филиппович
Отец ребёнка: Сакович Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: (Сакович) Лидия Филипповна
Отец ребёнка: Сакович Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Сакович Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Петухова (Сакович) Кристина Филипповна
Отец ребёнка: Сакович Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Давидович (Сакович) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Сакович Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Отец ребёнка: Сакович Филипп Григорьевич