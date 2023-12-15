Сакович (Метелкина) Терезия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович (Метелкина) Терезия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Сакович Семён

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Сакович Степан Филиппович

Отец ребёнка: Сакович Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: (Сакович) Лидия Филипповна

Отец ребёнка: Сакович Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Сакович Иван Филиппович

Отец ребёнка: Сакович Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Петухова (Сакович) Кристина Филипповна

Отец ребёнка: Сакович Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Давидович (Сакович) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Сакович Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Сакович Федор Филиппович

Отец ребёнка: Сакович Филипп Григорьевич

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